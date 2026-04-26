Durante la cena con l’associazione dei corrispondenti alla Casa Bianca, è stato riferito di aver sentito degli spari a pochi metri dalla sala. Un sospettato è stato fermato sul posto e trovato in possesso di diverse armi. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente, che ha provocato una breve interruzione dell’evento. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sull’accaduto e sull’identità dell’uomo fermato.

La cena con l’associazione dei corrispondenti alla Casa Bianca con Donald Trump si è trasformata in una notte di paura, quando spari si sono uditi a pochi metri dalla sala. Il presidente Donald Trump è rimasto illeso, e altri alti funzionari della Casa Bianca sono stati evacuati. Le autorità hanno dichiarato che l’incidente è avvenuto all’esterno della sala da ballo dove erano seduti Trump e gli altri ospiti. L’evento è stato annullato e verrà riprogrammato. Alla cena erano presenti circa 2300 persone. "A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service." – President Donald J.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spari alla cena di Trump con i corrispondenti: fermato un sospettato: “Aveva diverse armi”

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