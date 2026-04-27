Sabato sera, alle 20.15, l’ex presidente degli Stati Uniti si è presentato in una sala da ballo di un hotel di Washington per partecipare a una cena di gala con i corrispondenti della Casa Bianca. Durante l’evento, sono stati esplosi alcuni spari, portando all’arresto di una persona. Secondo quanto riferito, la first lady ha compreso subito la gravità della situazione.

Sono le 20.15 di sabato sera quando Donald Trump entra nella sala da ballo dell'hotel Hilton di Washington per la cena di gala con i corrispondenti dalla Casa Bianca. Duemilacinquento gli invitati. L'aperitivo è appena servito quando dalla hall si sentono colpi di arma da fuoco. "Pensavo fosse caduto un vassoio", rivelerà più tardi Trump. "Melania aveva già capito. Mi ha detto 'È un brutto rumore'. Lei è sempre attenta alla sicurezza". I sorrisi si trasformano in shock e paura. Il presidente si getta a terra e gli ospiti si riparano sotto i tavoli. Nella hall dell'albergo Cole Tomas Allen, insegnante trentenne che arriva dalla California, ha saltato la barriera della security e, armato di pistola, fucile e coltelli, cerca di fare irruzione nella sala dove c'è il presidente degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spari alla cena di Trump con i corrispondenti. "Melania ha capito subito il pericolo". Un arresto

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