Durante un evento presso un hotel con circa 2.600 persone presenti, sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco causando panico tra i partecipanti. Gli agenti di sicurezza sono intervenuti immediatamente, mettendo in sicurezza tutti i presenti. L'ex presidente e un pubblico ufficiale sono stati condotti in direzioni diverse per mettersi in salvo. La serata, inizialmente dedicata a un incontro con la stampa, si è trasformata in un episodio di emergenza.

Doveva essere la serata del disgelo fra Donald Trump e la stampa accreditata alla Casa Bianca. È diventata, in pochi secondi, una scena da attentato: un boato, poi altri colpi, le urla, gli agenti che corrono verso il palco e centinaia di invitati in smoking e abito da sera che si gettano sotto i tavoli. Erano da poco passate le 20.30 a Washington, le 2.30 in Italia, quando un uomo armato ha cercato di forzare l’area dei controlli di sicurezza del Washington Hilton, l’hotel dove si stava svolgendo la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca. Nel salone sotterraneo dell’albergo c’erano circa 2.600 persone: giornalisti, ospiti, membri del Congresso e buona parte dei vertici dell’amministrazione.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Spari a Trump. Il boato nella sala dell'Hilton con 2.600 persone, l'intervento degli agenti, Trump e Vance in salvo in direzioni diverse

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