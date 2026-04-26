Durante un evento a Washington, alcuni colpi d’arma da fuoco hanno causato il panico tra i presenti, portando all’evacuazione del protagonista della serata, che ha inizialmente scambiato i colpi per un vassoio. La cena dei corrispondenti, solitamente un momento di confronto tra politica e stampa, si è trasformata in una scena di fuga in pochi secondi, lasciando i partecipanti sotto shock.

Panico alla cena dei corrispondenti: colpi d’arma da fuoco e fuga in pochi secondi. Doveva essere una serata simbolica, uno di quei momenti in cui politica e stampa si incontrano sotto i riflettori. Si è trasformata invece in una scena di panico improvviso e incontrollato. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la first lady Melania Trump e i vertici dell’amministrazione sono stati evacuati d’urgenza dalla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, all’ hotel Hilton di Washington, dopo l’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco. È successo tutto in pochi istanti. Urla, persone in fuga, agenti che corrono verso il pericolo. “ Pensavo fosse un vassoio che cadeva.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Trump evacuato tra gli spari al gala di Washington: ‘Pensavo fosse un vassoio’, il dettaglio che inquieta

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