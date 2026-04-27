Spari al corteo del 25 aprile l’attivista | La pistola puntata contro di me Ho pensato di morire

A oltre due giorni dall’accaduto, un’attivista di 62 anni racconta quanto accaduto al termine di una manifestazione per il 25 aprile a Roma. La donna, appartenente all’Anpi e a Sinistra Italiana, è rimasta ferita durante un episodio in cui avrebbe subito l’esplosione di colpi. Secondo quanto riferito, la pistola sarebbe stata puntata contro di lei, e in quei momenti ha pensato di morire.

“È stato orribile. Ho pensato di morire”: a oltre 48 ore da quanto accaduto a Roma al termine della manifestazione per la Festa della Liberazione lo scorso 25 aprile, a parlare è Rossana Gabrieli, la 62enne di Aprilia attivista dell’Anpi ed esponente di Sinistra Italiana ferita dai colpi esplosi.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Spari a Roma, l’attivista Anpi ferita: ‘Ho pensato di morire’Il racconto di Rossana Gabrieli dopo l’agguato del 25 aprile a Roma: “Eravamo un bersaglio perché antifascisti, ho pensato di morire" “Non posso dire... Leggi anche: Spari a Roma, attivista Anpi ferita 'orribile, ho pensato di morire' Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma, spari con arma softair dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'Anpi; Roma, colpi di pistola ad aria compressa al corteo del 25 aprile al parco Schuster: due feriti; Spari al corteo del 25 Aprile a Roma, caccia all'uomo con la mimetica e il casco scuro che ha ferito la coppia dell'Anpi. Video al setaccio: L'ombra dell'estrema destra; San Paolo, agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster. Feriti due militanti dell'Anpi. L’uomo degli spari al corteo del 25 aprile a Roma e l’ipotesi del «sopralluogo». Siti dell’ultradestra ai raggi xDi sicuro, essendo un personaggio che puntava al maggior clamore possibile per la sua azione, sa di essere cercato ovunque. A Roma e fuori. E questo potrebbe anche spingerlo a commettere errori: in og ... roma.corriere.it Roma, spari al corteo del 25 aprile: una coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco Schuster«Siamo stati feriti da spari di una pistola ad aria compressa provenienti da un motorino». Così una coppia, durante il corte del 25 aprile, si è presentata alle ... ilmattino.it Rossa perpendicolare. . A pochi mesi dalle elezioni di metà mandato, nuovi spari ad un evento con Trump, proprio quando il signor Donald è ai minimi storici della sua popolarità. #Trump #elezioni #attentato #USA #sicurezza #violenza #armi #Cuba #Iran #g - facebook.com facebook PRIME PAGINE | Spari al gala dei media, Trump di nuovo sotto tiro. La Fenice licenzia Venezi, stop alle collaborazioni #ANSA x.com