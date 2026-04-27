Un episodio di sparatoria si è verificato a Roma il 25 aprile, coinvolgendo un’attivista dell’Anpi. La donna ha raccontato di aver temuto per la propria vita durante l’agguato, avvenuto mentre si trovava in un luogo pubblico. Secondo la sua testimonianza, il fatto sarebbe stato un attacco diretto perché antifascista. La donna è rimasta ferita durante l’incidente e ora si trova sotto assistenza medica.

Il racconto di Rossana Gabrieli dopo l’agguato del 25 aprile a Roma: “Eravamo un bersaglio perché antifascisti, ho pensato di morire" “Non posso dire di stare bene. È stato uno choc fortissimo: ho visto quella pistola puntata contro di me.Ho pensato di morire”. È una testimonianza diretta, ancora segnata dalla paura, quella diRossana Gabrieli, tra i feriti dell’agguato avvenuto il25 aprile a Roma, a margine delle celebrazioni per la Liberazione. Gabrieli ripercorre quei momenti conlucidità e dolore. Si trovava insieme al compagno invia delle Sette Chiese, direzione viale Ostiense, mentre cercavano una gelateria. “Eravamo fermi, all’ombra, quando lui ha gridato:era stato colpito”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Spari a Roma, l’attivista Anpi ferita: ‘Ho pensato di morire’

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