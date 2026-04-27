Spari a Roma attivista Anpi ferita ' orribile ho pensato di morire'

A Roma, un attivista dell'Anpi è rimasta ferita durante un episodio di sparatoria. L’individuo ha raccontato di aver vissuto un momento molto difficile, descrivendo lo shock causato dalla vista di una pistola puntata contro di lei. La donna ha detto di non sentirsi in buona salute e di aver pensato di morire, aggiungendo che l’evento le ha provocato un forte stato di shock.

"Non posso dire di stare bene. È stato uno choc fortissimo: ho visto quella pistola puntata contro di me. Ho quell'immagine, ho emicranie. È stato orribile. Ho pensato di morire". Così, all'ANSA, Rossana Gabrieli, una dei due attivisti dell'Anpi feriti il 25 aprile a margine della manifestazione per la Liberazione a Roma. "Eravamo fermi, stavamo guardando il telefonino per cercare una gelateria, all'inizio di via delle Sette Chiese, verso viale Ostiense, sul lato alberato dove si cerca un po' d'ombra. Mi sono accorta" di quel che stava accadendo "perché il compagno che era con me ha gridato: è stato attinto dai colpi per primo. È stato un tutt'uno, mentre guardavo lui ferito al viso e alla mano ho girato la testa e ho visto questo soggetto che mi puntava la pistola", il racconto di quel momento.🔗 Leggi su Lanazione.it

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