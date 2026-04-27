Spari al corteo del 25 aprile è caccia all’uomo | cosa emerge

Nella giornata del 25 aprile, durante un corteo, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Le forze dell’ordine stanno attualmente cercando un individuo ritenuto responsabile dell’evento. Le indagini indicano che si è trattato di un’azione pianificata e non casuale. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali feriti o altre conseguenze dirette dell’accaduto. La polizia continua le ricerche per individuare l’autore.

Non un gesto casuale, ma un’azione che gli investigatori descrivono come mirata, studiata, selettiva. È questo il quadro che prende forma dopo quanto accaduto nel pomeriggio del 25 aprile a Roma, durante le celebrazioni della Liberazione. Ora è caccia all’uomo: si cerca un giovane in scooter, con il casco integrale nero, ripreso dalle telecamere mentre si allontana dopo aver aperto il fuoco con una pistola ad aria compressa. Un attacco mirato durante il corteo. L’episodio si è verificato intorno alle 16 nella zona di parco Schuster, tra via delle Sette Chiese e via Ostiense, a pochi passi da uno dei luoghi simbolo delle celebrazioni. In quel momento, il corteo stava lentamente disperdendosi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Spari al corteo del 25 aprile, è caccia all’uomo: cosa emerge Notizie correlate Spari al corteo del 25 aprile, caccia all’uomo con il casco. Nel mirino gli ambienti dell’estrema destraSono in corso le indagini su quanto accaduto al termine del corteo per la Festa della Liberazione a Roma quando Rossana Gabrieli, psicologa 62enne di... Spari al corteo del 25 aprile a Roma: coppia ferita da tre colpi di pistola da softair, caccia a un uomo con casco e giubbotto mimeticoMomenti di panico questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due iscritti all'Anpi che avevano... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma, colpi di pistola ad aria compressa al corteo del 25 aprile al parco Schuster: due feriti; Roma, spari con arma softair dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'Anpi; Spari al corteo del 25 Aprile a Roma, caccia all'uomo con la mimetica e il casco scuro che ha ferito la coppia dell'Anpi. Video al setaccio: L'ombra dell'estrema destra; San Paolo, agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster. Feriti due militanti dell'Anpi. Spari al corteo del 25 aprile, è caccia all’uomo: cosa emergeNon un gesto casuale, ma un’azione che gli investigatori descrivono come mirata, studiata, selettiva. È questo il quadro che prende forma dopo quanto accaduto ... thesocialpost.it L’uomo degli spari al corteo del 25 aprile a Roma e l’ipotesi del «sopralluogo». Siti dell’ultradestra ai raggi xDi sicuro, essendo un personaggio che puntava al maggior clamore possibile per la sua azione, sa di essere cercato ovunque. A Roma e fuori. E questo potrebbe anche spingerlo a commettere errori: in og ... roma.corriere.it Rossa perpendicolare. . A pochi mesi dalle elezioni di metà mandato, nuovi spari ad un evento con Trump, proprio quando il signor Donald è ai minimi storici della sua popolarità. #Trump #elezioni #attentato #USA #sicurezza #violenza #armi #Cuba #Iran #g - facebook.com facebook Le nuove ferite d’America. Trump e gli spari a Washington: tutto quello che sappiamo. Di Ani Chkhikvadze x.com