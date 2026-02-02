Questa mattina, i due poliziotti feriti durante la protesta di sabato a Torino raccontano cosa è successo. L’agente che è stato pestato dice di aver avuto paura e di aver cercato di proteggersi con lo scudo. Il suo collega, che è stato lì vicino, spiega di aver visto l’aggressione e di aver fatto il possibile per difenderlo. I poliziotti parlano per la prima volta da quando sono stati colpiti dai manifestanti.

I due poliziotti vittime della ferocia dei manifestanti di Torino parlano per la prima volta di quanto accaduto sabato. Ancora scossi e con giorni e giorni di prognosi che li attendono, hanno deciso comunque di spiegare la triste dinamica che li ha visti protagonisti: “Sono ancora un po’ confusi i ricordi di quei momenti. Eravamo impegnati negli scontri già da un po’ e in quel particolare momento ci siamo trovati accerchiati. Era una situazione particolarmente intensa in cui sono saltati gli schemi. Quando ho visto il collega accerchiato e aggredito mi sono subito diretto verso di lui e l’ho protetto con lo scudo, come avrebbe fatto qualsiasi altro collega se lo avesse visto prima di me”, esordisce così Lorenzo Virgulti, che ha soccorso il poliziotto massacrato di botte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Parlano l'agente pestato il suo soccorritore: "Ho avuto paura". "Quando l'ho visto accerchiato l'ho protetto con lo scudo"

