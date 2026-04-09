Durante uno spettacolo al Nantong Forest Safari Park, una ballerina coinvolta in una danza con il fuoco ha improvvisamente preso fuoco sul palco. La scena ha provocato il panico tra il pubblico, con spettatori che si sono agitati nel tentativo di aiutare. La ballerina ha reagito prontamente, riuscendo a mettersi in salvo, mentre i presenti hanno assistito a momenti di grande tensione. Un video mostra chiaramente l’accaduto.

Momenti di terrore al Nantong Forest Safari Park, dove una ballerina è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme durante una tradizionale danza del fuoco. Quello che doveva essere uno spettacolo emozionante si è trasformato in un incubo davanti agli occhi del pubblico. Il costume della performer ha preso fuoco in pochi istanti, creando una scena drammatica che ha gelato il pubblico. Ma la ballerina non ha esitato: con prontezza e sangue freddo, ha corso verso il fiume più vicino e si è tuffata per spegnere le fiamme, evitando conseguenze gravi. I video dell’incidente, rapidamente diffusi sui social, mostrano la rapidità con cui il fuoco ha avvolto l’abito e l’immediata reazione della ballerina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’abito della ballerina s’infiamma mentre danza con il fuoco: scoppia il panico tra il pubblico, lei reagisce così e si salva- VIDEO

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