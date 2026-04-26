Da questa mattina un video sta circolando online e mostra una scena che ha attirato molta attenzione. Nel filmato si vede un uomo che continua a mangiare durante una cena, nonostante si siano svolti degli spari nelle vicinanze. La scena si svolge in un ambiente pubblico e l’uomo non interrompe il suo pasto, ignorando l’accaduto. Il video è diventato rapidamente virale sui social media, suscitando molte reazioni.

Da questa mattina un video sta facendo il giro del web e mostra una scena tanto surreale quanto emblematica: mentre la sala della cena dei corrispondenti della Casa Bianca veniva messa in sicurezza dopo una sparatoria, un uomo è rimasto tranquillamente seduto al suo tavolo a mangiare la sua insalata. L’uomo in questione si chiama Michael Glantz ed è un importante agente di talenti della Creative Artists Agency. In un’intervista rilasciata a TMZ, Glantz ha commentato la sua improvvisa fama virale dicendosi felice di aver regalato un momento di leggerezza dopo un evento così terribile. My man pic.twitter.comNKAoHKXciR — Chris Stephens....🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Chi è l’uomo che ha continuato a mangiare dopo la sparatoria alla cena con Trump: il video virale

Notizie correlate

Cole Tomas Allen, l'uomo che ha sparato alla cena con Trump: 31enne insegnante. «Non sappiamo perché lo ha fatto»L'uomo sotto custodia delle autorità per l'incidente alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca è Cole Tomas Allen, 31enne della California.

Spari alla cena con Trump, il ‘furto’ di vino dopo l’attentato diventa virale(Adnkronos) – Serata di panico Washington per l'attacco di un uomo armato, Cole Tomas Allen, alla cena di gala organizzata dal presidente Donald...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Paolo Zampolli, chi è l'uomo dei 20 miliardi in 20 minuti vicino a Donald Trump. Il ruolo della ex compagna e i rapporti con Epstein; Chi è John Ternus, l'uomo chiamato a guidare Apple nell'era dell'intelligenza artificiale; Shamar Elkins, chi è il responsabile della sparatoria in Louisiana; Chi è Paolo Zampolli, l'uomo di Trump che deve il successo alla moda e all'ambiente.

Chi è l’uomo fermato per aver sparato fuori dall’evento in cui c’era TrumpCole Tomas Allen ha 31 anni, è un insegnante, e dalle indagini sembra che volesse sparare ai membri del governo che erano lì ... ilpost.it

Cole Tomas Allen, chi è l’uomo arrestato per la sparatoria al gala dei giornalisti con Donald TrumpSi chiama Cole Tomas Allen, ha 31 anni ed è originario di Torrance, in California. È lui l’uomo arrestato dopo la sparatoria avvenuta sabato sera all’interno del Washington Hilton, dove era in corso ... vanityfair.it

Milinkovic-Savic o Meret: chi deve essere il titolare per voi - facebook.com facebook

"Un sindaco non può non stare al fianco di chi lavora" @silvia_salis a #CTCF x.com