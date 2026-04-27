Sparatoria a Como | ventenne gambizzato in via Di Vittorio

Questa sera a Como un giovane di 20 anni è stato colpito da alcuni colpi di arma da fuoco in via Di Vittorio. Secondo quanto riferito, il ragazzo è stato ferito alle gambe e trasportato in ospedale per le cure del caso. La polizia sta svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. Al momento non sono state diffuse altre informazioni sulla vicenda.

Como, 27 aprile 2025 – Un ventenne di origine cingalese è stato ferito alle gambe a colpi di pistola questa sera in via Di Vittorio. Al momento non sono ancora note le circostanze e le motivazioni dell'agguato: l'aggressione è avvenuta alle 19 davanti a una palazzina popolare al numero 7 di via Di Vittorio, dove il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Le sue condizioni, in base a una primissima valutazione del medico arrivato sul posto, sono serie. Nel frattempo sono arrivate anche due pattuglie dei carabinieri, che stanno facendo i primi accertamenti per ricostruire l'accaduto e cercare eventuali testimoni, oltre a verificare l'identità del ferito.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sparatoria a Como: ventenne gambizzato in via Di Vittorio Notizie correlate Sparatoria a Magenta: uomo gambizzato in strada. L’agguato in un’area nota per lo spaccio di drogaUn uomo con una vistosa ferita sanguinante alla tibia, provocata presumibilmente da un colpo d'arma da fuoco, è stato soccorso questa sera, poco dopo... Leggi anche: Vis: colpo in prospettiva per l’attacco. Preso il ventenne Pisano, bomber del Como