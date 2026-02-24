Vis | colpo in prospettiva per l’attacco Preso il ventenne Pisano bomber del Como
Il Como ha deciso di rafforzare l’attacco con l’acquisto di Manuel Pisano, un giovane attaccante nato nel 2006. La decisione deriva dalla necessità di migliorare il reparto offensivo e rispondere alle sfide della stagione. Pisano, proveniente dalla Primavera del club, ha firmato un contratto fino a fine campionato, con la possibilità di prolungarlo. La dirigenza spera che il suo ingresso possa portare nuove energie in squadra.
Dalla Primavera del Como è arrivato un nuovo centravanti. Si tratta del classe 2006 Manuel Pisano. Per lui un contratto fino al termine della stagione e una successiva opzione per il rinnovo. Oltre a quella del Como, Pisano ha già vestito le maglie di Bayern Monaco, Juventus e nazionale. Cresciuto nelle giovanili del club piemontese Pozzomaina è stato prelevato nel 2019 dalla Juve Under 17, con la quale ha trascorso tre stagioni. Nel 2022 il trasferimento in Germania con la maglia del Bayern Monaco. Tra Under 17 e Under 19 nelle due stagioni con i bavaresi per lui sono state ben quarantatre le presenze, cinque le reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Vis: colpo di scena. Venduto Stabile. Il bomber all’EntellaLa Vis ha venduto il suo miglior bomber, Davide Pio Stabile, a poche ore dalla chiusura del mercato.
Milan, colpo in prospettiva: preso il giovane CisséIl Milan ha ufficializzato l'acquisto di El Hadj Malick Cissé, giovane difensore centrale classe 2008, reduce dal Mondiale Under 17 in Qatar.