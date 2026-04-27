Spalletti alla Rai | Allegri ci aveva teso un tranello Vlahovic ci avrebbe aiutato Locatelli? Ho sbagliato a non convocarlo in Nazionale

L'allenatore ha commentato in diretta televisiva alcuni aspetti della sua esperienza recente. Ha affermato che l'ex collega aveva organizzato una trappola durante una partita, e che l'attaccante avrebbe potuto essere utile alla squadra. Inoltre, ha riconosciuto di aver commesso un errore nel non convocare un centrocampista per la nazionale, sottolineando di aver sbagliato in quella scelta.

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