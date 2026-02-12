Marco Tardelli critica la Juventus, affermando che qualcosa è andato storto e che ora la squadra può ripartire con Spalletti in panchina. Il passato con Paolo Rossi resta un argomento non del tutto chiarito, mentre Tardelli guarda avanti, convinto che ci siano ancora possibilità di riscatto per i bianconeri.

Marco Tardelli in una recente intervista ha parlato del momento storico della Juve e del fatto che ora può ripartire. Poi un ricordo di Paolo Rossi. Marco Tardelli ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it, dove ha parlato anche della Juve. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE SUL MOMENTO STORICO DELLA JUVE – «È successo che probabilmente hanno sbagliato qualcosa. probabilmente la proprietà non è stata proprio così dietro alla squadra. E adesso possono ripartire con Spalletti e tanta voglia di investire. Alla Juventus c’è un ragazzo, che fra l’altro è un avvocato e che potrebbe fare qualcosa di positivo se lo lasciassero lavorare molto, se fosse un punto di riferimento soprattutto per la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tardelli bacchetta la Juve: «Hanno sbagliato qualcosa, ora possono ripartire con Spalletti. Paolo Rossi? Ci sono tante cose che non ci siamo detti»

