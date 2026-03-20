Il giornalista sportivo Stefano Impallomeni ha commentato le possibilità di mercato del Milan, indicando che Allegri potrebbe valutare l’acquisto di Retegui. Ha anche menzionato Dusan Vlahovic, suggerendo che il tecnico bianconero potrebbe essere un’opzione. Le sue parole si sono concentrate sulle possibili decisioni di Allegri riguardo i giocatori che potrebbero rafforzare la squadra.

Il tema attaccanti in casa Milan è una questione molto delicata. Sopratutto nella partita contro la Lazio si è potuto ben vedere la forte mancanza di una punta vera e propria, un 9 che riesca a calciare il pallone in rete. Durante il solito appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, alcuni degli opinionisti presenti hanno voluto parlare di Dusan Vlahovic e Mateo Retegui, due nomi che interessano molto alla dirigenza rossonera. La domanda però sorge spontanea: chi dei due può far meglio in rossonero? Chi renderebbe maggiormente sotto la guida di Massimiliano Allegri? A rispondere a queste domande è stato il giornalista sportivo Stefano Impallomeni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Impallomeni: “Retegui? Credo che Allegri ci faccia un pensierino. Su Vlahovic…”

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Un'insolita partita si è giocata il 19 Marzo 1987 allo Stadio Olimpico di Roma. Roma: Tancredi (46' Gregori), Oddi (46' Mastrantonio), Gerolin (46' Baroni), Boniek (84' Cappioli), Nela, Righetti, Berggreen (46' Di Carlo), Giannini (46' Impallomeni), Pruzzo, Ancelo - facebook.com facebook

Impallomeni sulla Lotta Scudetto: "Il Milan avrà la forza di fare filotto" #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com