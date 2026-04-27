Luciano Spalletti, allenatore bianconero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: “Abbiamo fatto poco per vincerla. Avevamo il timore di entrare in possesso della partita fino in fondo e rischiare qualcosa. Il rischio c’è sempre, e in questo caso lo conoscevamo anche. Però loro sono molto bravi di farti credere di essere in controllo e di farti dimenticare dei luoghi. Vieni attratto, ti riconquistano la palla e ti ribaltano in due secondi. Questo pensiero qui ci ha frenato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Spalletti al termine di Milan-Juventus: “Abbiamo fatto poco per vincerla. Loro sono bravi in una cosa”

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