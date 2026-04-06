Allegri dopo Napoli Milan | Dispiace per la sconfitta Sono stati bravi loro a sfruttare l’episodio Peccato per una cosa

Da juventusnews24.com 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Napoli e Milan, l’allenatore dei rossoneri ha espresso dispiacere per la sconfitta subita, sottolineando che gli avversari sono stati bravi a sfruttare un episodio chiave. Ha aggiunto che è un peccato per alcune situazioni specifiche che sono successe durante la gara. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate ai microfoni di Dazn nel post partita.

di Francesco Spagnolo Allegri ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli Milan ha commentato la sconfitta dei rossoneri contro i partenopei. Le sue parole. Intervenuto ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri nel post partita ha commentato la sconfitta del suo Milan contro il Napoli. PARTITA DECISA DA UN EPISODIO  –  «È stata una gara dove ci sono state poche occasioni e un episodio. chi se lo portava a suo favore l’avrebbe vinta. Sono stati bravi loro in quell’occasione, eravamo tra l’altro a difesa schierata. Abbiamo avuto situazioni in cui dovevamo essere più veloci a tirare in porta perché poi arrivano gli altri e non ti fanno più tirare». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Allegri dopo Napoli Milan: «Dispiace per la sconfitta. Sono stati bravi loro a sfruttare l’episodio. Peccato per una cosa»

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