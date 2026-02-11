Serafini non ha dubbi | Penso che Spalletti e la Juve andranno avanti insieme Openda e David? Vi dico questo – VIDEO

Serafini non ha dubbi: secondo lui, Spalletti e la Juventus continueranno a lavorare insieme. In un’intervista esclusiva a MilaNews24.com, ha anche parlato di alcuni giocatori come Openda e David, senza nascondere le sue opinioni. È convinto che la società e l’allenatore siano sulla stessa lunghezza d’onda e che il rapporto possa proseguire senza problemi.

Serafini in esclusiva ai microfoni di MilaNews24.com ha parlato anche della Juventus. Ecco cosa ha detto il giornalista sui bianconeri. Intervistato in esclusiva dai microfoni di MilaNews24.com, il giornalista Luca Serafini ha parlato anche di Juventus. JUVENTUS – « Ho visto che ora la società ha parlato dei rinnovi includendo anche Spalletti. Credo che possano andare avanti insieme. E' normale che la Juve a gennaio non abbia preso un centravanti perchè ne ha 4. E' vero che due sono lungodegenti, anzi Milik è un eternodegente, poi però oltre Vlahovic c'è Openda e c'è David. Poi che uno ingrani o no.

