Spalletti nel post partita di Juve Como a Sky | Una brutta prestazione Abbiamo fatto dei grandi passi indietro Poi il messaggio ai tifosi
Luciano Spalletti ha criticato la prestazione della sua squadra dopo la partita contro il Como, attribuendola a una serie di errori e a una fase di crisi. Ha spiegato che i giocatori hanno dimostrato passi indietro rispetto alle recenti prestazioni e ha sottolineato l’importanza di lavorare per migliorare la condizione. Spalletti ha anche rivolto un messaggio ai tifosi, invitandoli a sostenere la squadra durante questo momento difficile. La squadra si prepara ora alla prossima sfida.
Spalletti nel post partita di Juve Como ha parlato ai microfoni di Sky analizzando nel dettaglio le difficoltà della sua squadra. Nel post partita di Juve Como Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport ha analizzato nei dettagli la prestazione dei bianconeri. PRESTAZIONE – « Una brutta prestazione che ha avuto dei momenti che l’hanno determinata, perché ci sono sempre gli episodi che fanno la differenza poi dentro le partite. Noi perdiamo quella palla e sul primo tiro in porta prendiamo gol. Poi loro sono una squadra del nostro livello, loro sono una squadra del nostro livello, dove al nostro livello ce l’hanno portata le scelte della società e la bravura dell’allenatore, perché l’allenatore è bravo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Spalletti a Sky nel post partita di Galatasaray Juve: «Abbiamo fatto dei passi indietro su diverse cose. Al ritorno proveremo la rimonta, ma è arrivato il momento di assumersi delle responsabilità. Su Bremer…»Luciano Spalletti ha detto che la Juventus ha commesso errori durante la partita contro il Galatasaray, a causa di una prestazione sotto le aspettative.
