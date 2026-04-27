Spal c’è ancora speranza Vince e sale a meno due

La Spal ha ottenuto una vittoria importante in trasferta a San Piero in Bagno, portandosi a meno due dalla capolista. Con questa affermazione, la squadra ha conquistato l’ottava vittoria nelle ultime nove partite e resta in corsa per la promozione. Il risultato consente alla formazione di mantenere aperte le possibilità di raggiungere la vetta della classifica.

SAN PIERO IN BAGNO (FC) E fanno otto, otto vittorie nelle ultime nove partite per Parlato e la sua Spal. Nel mentre il Mezzolara chiude sullo 0-0 col Sanpaimola, così l’Ars si porta a -2 dalla vetta a 90’ dal termine. Tardi? Può essere. Ma almeno si arricchisce di significato anche l’ultima giornata, in cui Dall’Ara e compagni saranno costretti a sconfiggere il Faenza al "Mazza" e a chiedere a un Sant’Agostino motivato dalla speranza dei playoff di fermare il Mezzolara sul campo della capolista. Si dipende anche da risultati altrui, ma era scontato: non lo era essere ancora in corsa all’ultima giornata. Pazza pazza, ma ricca di cuore, la Spal di San Piero in Bagno, sostenuta a gran voce per 100’ dai suoi tifosi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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