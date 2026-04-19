La squadra di calcio locale si prepara a una giornata importante, con una partita in programma allo stadio Mazza alle 15,30 contro la squadra di Sanpaimola. La sfida rappresenta un’occasione fondamentale per la squadra, mentre si attendono aggiornamenti da un’altra partita in svolgimento a Budrio. La domenica si svilupperà su due fronti, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in entrambe le gare.

Superare l’ostacolo Sanpaimola, aspettando buone notizie da Budrio. La domenica della Spal e dei suoi tifosi si svilupperà inevitabilmente su due fronti, con la consapevolezza che soltanto la gara dello stadio Mazza (fischio d’inizio alle 15,30) dipende dalla squadra di Parlato. Il Mezzolara invece ospiterà il Mesola nel più classico dei testa-coda: il pronostico è chiuso in favore della capolista, ma i castellani di mister Forlani sono ancora vivi e sanno di avere gli occhi addosso di tutto il popolo biancazzurro. A -4 è lecito continuare a provarci, soprattutto perché ultimamente la squadra di Zecchi ha mostrato qualche piccola crepa. Giustamente però in casa Ars et Labor si preferisce concentrarsi sulla partita col Sanpaimola, una squadra piuttosto giovane che rappresenta una delle mine vaganti del torneo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, la speranza corre su due fronti. Al Mazza con la sorpresa Sanpaimola

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