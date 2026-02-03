Spal vince e sale in classifica ma l’obiettivo resta chiaro | arrivare ai play off

La Spal porta a casa una vittoria che la fa salire in classifica. La squadra ha dimostrato determinazione, ma non si accontenta. Il vero obiettivo resta la promozione in Serie D, anche se ora si pensa anche ai play off come una possibile via. La squadra si prepara a giocarsi tutto fino alla fine, consapevole di poter fare ancora meglio.

La Spal non vuole limitarsi al secondo posto nel campionato: l’obiettivo rimane la promozione, ma ormai si sta guardando anche ai play off come possibile strada per raggiungere la Serie D. Dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia regionale contro il Nibbiano Valtidone, il presidente Andrea Dall’Ara ha ribadito che il secondo posto sarebbe un fallimento per la squadra. Tuttavia, non si esclude la possibilità di arrivare in serie D anche attraverso gli spareggi promozione. Secondo la Lega nazionale dilettanti, 36 le squadre Eccellenza che possono accedere alla Serie D: 28 vincitrici di giro, la vittoria della Coppa nazionale e sette vincitrici degli spareggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Spal esce presto dalla Coppa, lasciando alle spalle il sogno di avanzare.

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia regionale contro il Nibbiano Valtidone, Andrea Dall’Ara ha chiarito che la squadra non pensa ai playoff.

