Spagna Sanchez e la Mauritania come Meloni con Albania | progetti simili

Da quanto si apprende, la Spagna ha adottato politiche in materia di gestione dei migranti che ricordano quelle italiane, con interventi e decisioni analoghe a quelle messe in atto dal governo italiano riguardo ai rapporti con alcuni paesi africani. In particolare, le strategie adottate in questi settori mostrano similitudini tra i due Stati, portando a confronti tra le rispettive scelte politiche e alle iniziative messe in campo per affrontare le questioni migratorie.

(Adnkronos) – Una Spagna che segue il modello Italia sui migranti? La risposta parrebbe un sì se si guarda alla cooperazione esterna con la Mauritania, pensata per fermare le partenze verso le Canarie, un approccio che richiama – seppur con tempi e modalità diverse – il modello Italia-Albania recentemente "promosso" dal parere dell’avvocato generale della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Marocco e Mauritania, cosi la Spagna replica in Africa il modello-Albania sui migrantiSui migranti anche la Spagna pensa al modello-Albania adottato dal governo Meloni nel 2023 e tramite l’agenzia di sviluppo FIAP apre in Mauritania... Migranti verso le Canarie: la Spagna punta sulla Mauritania? Cosa sapere La Spagna negozia con la Mauritania nuovi protocolli per gestire i flussi verso le Canarie. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sánchez guida la coalizione anti-Trump in cerca di rilancio politico; Spagna, Sanchez: Ue sospenda accordo con Israele, viola i diritti; Spagna, si apre a Barcellona la Mobilitazione progressista globale; Media, sospensione della Spagna dalla Nato: l'ipotesi in un'email del Pentagono. La Spagna accelera, Sanchez annuncia oltre 500 milioni di euro in progetti di decarbonizzazioneIl presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato lo stanziamento di oltre 518 milioni di euro in 18 progetti per la decarbonizzazione ... affaritaliani.it Media: Pentagono valuta di sospendere la Spagna dalla Nato. Sanchez: Collaboriamo secondo il diritto internazionaleSecondo Reuters, una mail del Pentagono ipotizza ritorsioni contro alleati 'difficili'. Sanchez: 'Collaboriamo nel rispetto del diritto' ... ilfattoquotidiano.it “Facciamo come la Spagna”, dice la sinistra. Peccato che Madrid: ha superato il 2% del PIL nelle spese per la Difesa, con un aumento del 122% negli ultimi dieci anni. è il primo importatore europeo di gnl russo. Dopo l'inizio del conflitto in Iran, Madrid ha aum x.com POLIS TEATRO FESTIVAL | IBERIAN FOCUS https://regioneer.it/rq075m8b Ravenna 2–11 maggio 2025 “L’universale è il locale meno i muri”: il verso di Miguel Torga diventa il manifesto di un festival che, a quarant’anni dall’ingresso di Spagna e Portogal - facebook.com facebook