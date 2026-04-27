Ryanair ha annunciato di eliminare circa 1,2 milioni di posti sui voli che collegano gli aeroporti regionali spagnoli per l'estate 2026. La decisione coinvolge principalmente scali minori, con ripercussioni sui collegamenti aerei in quelle aree. La compagnia aerea ha comunicato questa riduzione senza indicare ulteriori dettagli sui motivi specifici della scelta. La decisione riguarda i collegamenti previsti in quella stagione estiva.

? Cosa sapere Ryanair taglia 1,2 milioni di posti negli aeroporti regionali spagnoli per l'estate 2026.. L'aumento delle tasse aeroportuali spinge il vettore verso mercati come Marocco e Italia.. Lunedì 27 aprile 2026, la compagnia aerea Ryanair ha confermato una drastica contrazione della propria offerta in Spagna, con un taglio di 1,2 milioni di posti nei collegamenti dagli aeroporti regionali per la stagione estiva. La decisione, comunicata dal vertice della compagnia irlandese Eddie Wilson, segue una serie di riduzioni già attuate negli ultimi 18 mesi che hanno comportato la rimozione di tre milioni di sedili dal mercato spagnolo. Il provvedimento prende le mosse da un aumento delle imposte aeroportuali e colpisce direttamente le aree meno servite dai grandi hub.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spagna, Ryanair taglia 1,2 milioni di posti: crisi negli scali minori

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