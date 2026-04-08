Ryanair ha comunicato una riduzione significativa delle rotte in Europa per il 2026, con tagli nelle operazioni in diversi paesi tra cui Spagna, Germania e Portogallo. La compagnia aerea ha deciso di eliminare alcune rotte, comprese quelle verso le Azzorre, a causa dell’aumento delle tasse aeroportuali e dei costi di gestione. La decisione riguarda diverse nazioni europee e interessa numerose destinazioni.

Ryanair ha annunciato una drastica riduzione della propria rete di voli per il 2026, eliminando numerose rotte in Spagna, Germania, Francia, Belgio e Portogallo, incluse le Azzorre, a causa dell’aumento delle tasse aeroportuali e dei costi operativi. La compagnia concentrerà la propria capacità su mercati più economici, penalizzando in particolare gli aeroporti regionali e riducendo le opzioni di viaggio a basso costo in Europa. Nel dettaglio, Ryanair ha già interrotto tutti i collegamenti verso le Asturie e Vigo, mentre ha chiuso la base di Santiago de Compostela. Riduzioni importanti riguardano anche Santander, Saragozza e alcune destinazioni delle Isole Canarie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ryanair taglia i voli in Europa: ridotte le rotte in Spagna, Germania e Portogallo

Ryanair taglia decine di rotte nel 2026: dalla Spagna a Francia, Belgio e la Germania, ecco i voli cancellati e cosa fare se si aveva già prenotatoVolare low cost nel Vecchio Continente potrebbe presto trasformarsi in un’impresa complessa, e certamente più costosa.

Ryanair cancella voli in Francia, Germania, Spagna, Belgio e PortogalloA causa della carenza di carburante e dell'aumento dei costi, la compagnia irlandese low cost ha dovuto tagliare diverse rotte in Europa.

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