Pusher di crack arrestato dalla Polizia Locale dopo un pedinamento

Un uomo coinvolto nel traffico di crack è stato arrestato dalla Polizia Locale di Modena dopo un pedinamento. L’arrestato aveva raggiunto via del Gambero e aveva ceduto una dose di droga a un giovane. Gli agenti, che lo avevano seguito a distanza, sono intervenuti dopo aver assistito alla cessione, fermando l’acquirente e portando via lo spacciatore.

Agenti intervenuti subito dopo lo scambio di sostanze. L’operazione rientra tra le attività di monitoraggio e contrasto alla diffusione di stupefacenti Aveva raggiunto via del Gambero dove ha ceduto una dose di crack a un giovane. L’uomo, però, era seguito a distanza dagli operatori della Polizia locale di Modena che, dopo aver osservato la cessione della sostanza, sono intervenuti fermando l’acquirente e arrestando lo spacciatore. In particolare, gli operatori del Comando di via Galilei erano impegnati in un servizio mirato nelle zone tra via Piave e via Ciro Menotti. Durante i controlli, gli agenti hanno notato un giovane muoversi con atteggiamento sospetto verso via Emilia Est, subito dopo aver ricevuto una telefonata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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