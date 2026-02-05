Cefalù sorpreso con la droga in auto | arrestato per spaccio

Nella notte, i carabinieri di Cefalù hanno arrestato un uomo di 51 anni sorpreso con della droga in auto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante un controllo e trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta con il supporto delle pattuglie di Campofelice di Roccella e Gratteri. Ora si trova in cella in attesa di processo.

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Cefalù, con il supporto del personale della stazione di Campofelice di Roccella e Gratteri, hanno arrestato un 51enne di Cefalù, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

