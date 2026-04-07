Nel pomeriggio del 7 aprile 2026, i carabinieri di Stezzano hanno arrestato un ragazzo di 22 anni, di origine romena e già noto alle forze dell’ordine. Durante l’intervento, sono stati trovati droga e una somma di denaro contante. L’arresto è avvenuto in un'abitazione, dove sono stati sequestrati gli stupefacenti e i soldi. Il giovane si trova ora nelle mani delle autorità, in attesa di ulteriori provvedimenti.

Un giovane di 22 anni, originario della Romania e già conosciuto dalle autorità, è stato arrestato dai carabinieri di Stezzano nel pomeriggio del 7 aprile 2026. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 300 grammi di hashish, due dosi di cocaina e una somma di 1.270 euro in contanti. L’intervento dei militari si è sviluppato con un’azione coordinata che ha l’uomo essere perquisito insieme alla sua abitazione. All’interno del domicilio sono stati rinvenuti gli strumenti necessari per confezionare le sostanze stupefacenti, a conferma dell’attività di spaccio ipotizzata dagli inquirenti. Dalle perquisizioni al rito direttissimo a Bergamo. Il percorso giudiziario è stato estremamente rapido. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stezzano: spaccio in casa, arrestato 22enne con droga e contanti

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Stezzano, spaccio nel parco: arrestato 22enne con 350 grammi di hashishArresto per spaccio nel pomeriggio del 6 aprile a Stezzano, dove i carabinieri hanno fermato un 22enne di origine rumena, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con un ingente quantitativo di droga ... ecodibergamo.it

Trovato con 350 grammi di hashish e 1.200 euro in contanti: arrestato 22enneIn azione i carabinieri di Stezzano (Bergamo). Nel corso della perquisizione domiciliare è stato anche trovato materiale per il confezionamento della droga ... ilgiorno.it