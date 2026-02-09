Marsilio in visita nell' entroterra vestino incontra i sindaci di diversi comuni

Il presidente della Regione Marco Marsilio ha fatto visita ai sindaci di diversi comuni dell’entroterra vestino. Era una giornata dedicata agli incontri con i rappresentanti locali, per ascoltare le loro esigenze e discutere di progetti futuri. Marsilio è stato accolto con interesse dai sindaci, che hanno colto l’occasione per parlare delle difficoltà e delle opportunità delle loro comunità. La visita si è concentrata su confronti diretti, senza grandi annunci, ma con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra regione e territori.

Visita istituzionale nell'entroterra vestino per il presidente della Regione Marco Marsilio, accompagnato dai consiglieri regionali Luca De Renzis e Leonardo D'Addazio.In particolare Marsilio si è recato a Civitella Casanova, Loreto Aprutino e Pianella. Negli incontri con i sindaci Marco D'Andrea. IL PRESIDENTE DELLA Regione Abruzzo MARCO MARSILIO IN VISITA A CIVITELLA. Nella mattina di Lunedì 9 febbraio il Presidente della Regione, Marco Marsilio sarà in visita a Civitella Casanova. Il sindaco Marco D'Andrea lo accompagnerà per visit

