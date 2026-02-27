Siap | Più agenti in borghese e piani coordinati per fermare lo spaccio

Il dipartimento di polizia ha annunciato un aumento di agenti in borghese e piani coordinati per contrastare lo spaccio di droga in diverse zone della città. I cittadini si sono mostrati insoddisfatti del persistere del fenomeno, che si verifica sia nel centro storico che in altri quartieri, tra cui vico della Neve. La presenza di spacciatori nelle aree residenziali ha generato crescente preoccupazione tra la popolazione locale.

Il segretario generale Roberto Traverso propone interventi mirati nelle aree critiche e maggiore integrazione con la polizia locale "I cittadini non vogliono più vedere lo spaccio sotto le proprie finestre. Non nel centro storico, non in vico della Neve, né negli altri quartieri della città dove il fenomeno è ormai fuori controllo. È diffuso e strutturato, e richiede risposte concrete". Così il segretario generale del Siap Roberto Traverso in una nota. "Più illuminazione, più pulizia, meno cantieri abbandonati, maggiore vivibilità urbana significano meno spazi per il degrado. Ma questo da solo non basta", prosegue il sindacalista. "Per un contrasto efficace servono operatori in borghese.