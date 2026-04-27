Sovrapporre la Festa della Liberazione e la Design Week è stata una ca**ta pazzesca!

La Festa della Liberazione e la Design Week sono state organizzate in contemporanea, suscitando reazioni di sdegno tra alcuni partecipanti. La giornata dedicata al design è stata definita come la peggiore in termini di affluenza e organizzazione. Il sindaco ha commentato la bassa partecipazione, affermando di aspettarsi meno visitatori del previsto, mentre non ha preso parte all'evento. La coincidenza delle due iniziative ha generato critiche e disappunto tra gli addetti ai lavori.

È stata la giornata nera del Design. Ma lui si giustifica così. “Mi aspettavo meno visitatori”, questa è stata la stitica risposta del sindaco Sala che non c’è, non c’è mai stato e mai più ci sarà.. La Milano Design Week è senza dubbio l’evento globale con il maggiore impatto sulla città. Il design e l’artigianato fanno parte della storia e dell’identità di Milano, un magnete per il mondo intero, la città che si trasforma in un hub di creatività diffusa. Ma sovrapporre la Festa della Liberazione e la Design Week è sta una ca**ta pazzesca. Questa scelta non è stata una semplice svista della macchina organizzativa, già agonizzante dal primo...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sovrapporre la Festa della Liberazione e la Design Week è stata una ca**ta pazzesca! Notizie correlate "Ta-ta-ta-ta-ta-ta", così fa il gol più bello del mondo: l'arte di Morales nel raccontare MaradonaChe effetto fa il gol più bello di sempre? Per gli argentini fu l’ora più sublime della vita, l’attimo perfetto, quello che cancellò il buio della... Leggi anche: Celebrata la festa della Liberazione a Pescara e Montesilvano: "Una festa di tutti, sotto l’unica bandiera dell’identità nazionale" [FOTO-VIDEO] Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Festa degli alpini il 25 aprile: era proprio il caso di sovrapporre le due celebrazioni?; 25 aprile, la libertà come responsabilità: memoria viva nell’anno della Capitale della Cultura; Busto sen. Tatò, rinviato al 26 aprile lo svelamento: soddisfazione di Anpi Bat. Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it 25 aprile, tutti gli eventi e le manifestazioni in Italia per la Festa della LiberazioneIl 25 aprile è un giorno di eventi e manifestazioni in tutte le grandi città italiane. Ecco il programma degli eventi e le celebrazioni del 2026 ... money.it Nella notte tra 25 e 26 aprile, al termine della Festa della Liberazione, è stata incendiata una targa commemorativa dei partigiani. È successo a Torino, in Largo Montebello, nel quartiere Vanchiglia - facebook.com facebook