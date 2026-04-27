Southampton-Ipswich martedì 28 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno tre gol al St Mary’s

La partita tra Southampton e Ipswich si giocherà martedì 28 aprile alle 20:45 al St Mary’s. Originariamente programmata per il 3 aprile, la sfida è stata spostata per evitare sovrapposizioni con il quarto di finale di FA Cup tra i Southampton e l’Arsenal. La gara sarà l’occasione per vedere le formazioni ufficiali e analizzare le quote e i pronostici. Si prevede una partita con almeno tre gol segnati.

Originariamente prevista per il Venerdì Santo (3 aprile), si recupera la partita tra Southampton ed Ipswich che era stata spostata per non interferire con il quarto di finale di FA Cup tra i Saints e l’Arsenal. Gli uomini di Tonda Eckert ebbero clamorosamente la meglio sui londinesi quel giorno prima che il Man City mettesse. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Southampton-Ipswich (martedì 28 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno tre gol al St Mary’s Notizie correlate Southampton-Ipswich (martedì 28 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al St Mary’sOriginariamente prevista per il Venerdì Santo (3 aprile), si recupera la partita tra Southampton ed Ipswich che era stata spostata per non... Southampton-Ipswich (martedì 28 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiOriginariamente prevista per il Venerdì Santo (3 aprile), si recupera la partita tra Southampton ed Ipswich che era stata spostata per non... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Southampton-Ipswich: probabili formazioni e streaming live; Southampton-Ipswich (martedì 28 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al S...; Pronostico Southampton Ipswich Town championship del 28-04-26; Pronostico Southampton-Ipswich 28 Aprile 2026: 40ª Giornata di Championship. Southampton-Ipswich: probabili formazioni e streaming liveSouthampton-Ipswich del 28 aprile 2026: sfida decisiva per la promozione diretta, stato di forma e probabili formazioni ... derbyderbyderby.it Championship, Southampton-Ipswich vale una stagione: il pronosticoUn gustoso assaggio di calcio inglese. Nel programma odierno spicca un recupero di Championship (40ª giornata) che può rivelarsi determinante per le sorti di un’intera stagione. A fare gli onori di ca ... corrieredellosport.it Southampton-Ipswich vale la Premier. 20 risultati utili per i Saints. Ipswich con il destino nelle proprie mani. Equilibrio totale, partita da dentro o fuori. Analisi e pronostico #Championship #SouthamptonIpswich x.com L'Ipswich sta lottando con Millwall, Southampton e Middlesbrough per la promozione in Premier: Ivan vuole essere decisivo e giocare nel miglior campionato al mondo - facebook.com facebook