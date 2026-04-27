Southampton-Ipswich martedì 28 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Almeno tre gol al St Mary’s

La partita tra Southampton e Ipswich, inizialmente programmata per il Venerdì Santo, si disputerà martedì 28 aprile alle 20:45 al St Mary’s Stadium. La sfida è stata rinviata dal 3 aprile per evitare sovrapposizioni con il quarto di finale di FA Cup tra i Saints e l’Arsenal, e ora si gioca quasi un mese dopo. Sono attese almeno tre reti durante l’incontro.

Originariamente prevista per il Venerdì Santo (3 aprile), si recupera la partita tra Southampton ed Ipswich che era stata spostata per non interferire con il quarto di finale di FA Cup tra i Saints e l’Arsenal. Gli uomini di Tonda Eckert ebbero clamorosamente la meglio sui londinesi quel giorno prima che il Man City mettesse. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Southampton-Ipswich (martedì 28 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al St Mary’s Notizie correlate Southampton-Ipswich (martedì 28 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiOriginariamente prevista per il Venerdì Santo (3 aprile), si recupera la partita tra Southampton ed Ipswich che era stata spostata per non... Southampton-Arsenal (FA Cup, 04-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al St Mary’sL’Arsenal non può più fare il quadruple perché prima della sosta ha perso la finale di Coppa di Lega contro il Manchester City ma è ancora in corsa... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Pronostico Southampton-Ipswich Town: analisi e probabili formazioni 28/04/2026 Championship; Southampton-Ipswich: probabili formazioni e streaming live; Southampton v Ipswich (28/04/2026); Southampton-Ipswich (martedì 28 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Southampton-Ipswich: probabili formazioni e streaming liveSouthampton-Ipswich del 28 aprile 2026: sfida decisiva per la promozione diretta, stato di forma e probabili formazioni ... derbyderbyderby.it Southampton-Ipswich vale la Premier. 20 risultati utili per i Saints. Ipswich con il destino nelle proprie mani. Equilibrio totale, partita da dentro o fuori. Analisi e pronostico #Championship #SouthamptonIpswich x.com L'Ipswich sta lottando con Millwall, Southampton e Middlesbrough per la promozione in Premier: Ivan vuole essere decisivo e giocare nel miglior campionato al mondo - facebook.com facebook