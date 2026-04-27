Southampton-Ipswich martedì 28 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

La partita tra Southampton e Ipswich, originariamente programmata per il Venerdì Santo, si giocherà martedì 28 aprile alle 20:45. La sfida era stata spostata dal calendario per evitare sovrapposizioni con il quarto di finale di FA Cup tra i Saints e l’Arsenal. La data del recupero è stata comunicata ufficialmente, e si tratta di un incontro che interesserà entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Originariamente prevista per il Venerdì Santo (3 aprile), si recupera la partita tra Southampton ed Ipswich che era stata spostata per non interferire con il quarto di finale di FA Cup tra i Saints e l’Arsenal. Gli uomini di Tonda Eckert ebbero clamorosamente la meglio sui londinesi quel giorno prima che il Man City mettesse. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Southampton-Ipswich (martedì 28 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Leicester-Hull (martedì 21 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiSe il Leicester non batterà l’Hulll City martedì sera al King Power Stadium retrocederà aritmeticamente in League One, la terza serie del calcio... Oxford United-Wrexham (martedì 21 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiMentre l’Oxford United lotta disperatamente per non retrocedere, il Wrexham, battendo lo Stoke City sabato, ha recuperato due punti all’Hull City,... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Pronostico Southampton - Ipswich Town: analisi e quote; Pronostico Southampton - Ipswich Town - Quote & Statistiche - 28 aprile 2026, Championship, Inghilterra; Southampton FC - Ipswich Town Pronostico e confronto quote 28.04.2026; Pronostici Championship 2025-2026: analisi e marcatori Giornata 44 by #Ajax1. L'Ipswich sta lottando con Millwall, Southampton e Middlesbrough per la promozione in Premier: Ivan vuole essere decisivo e giocare nel miglior campionato al mondo - facebook.com facebook