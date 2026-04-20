Oxford United-Wrexham martedì 21 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Martedì 21 aprile 2026 alle 20:45 si svolgerà la partita tra Oxford United e Wrexham. L’Oxford United cerca di evitare la retrocessione, mentre il Wrexham, dopo aver battuto lo Stoke City sabato, ha guadagnato due punti sull’Hull City, che giocherà in contemporanea contro il Leicester. La squadra gallese si avvicina così alla zona playoff, mentre i padroni di casa cercano punti fondamentali per la salvezza.

Mentre l’Oxford United lotta disperatamente per non retrocedere, il Wrexham, battendo lo Stoke City sabato, ha recuperato due punti all’Hull City, che sarà impegnato in contemporanea a Leicester, tornando così in piena lotta per un post nei playoff. Gli ospiti si sono imposti per 1-0 nel match di andata ma in questa partita di ritorno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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