Leicester-Hull martedì 21 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì sera alle 20:45 si gioca al King Power Stadium il match tra Leicester e Hull City. La partita rappresenta una sfida decisiva per il Leicester, che rischia la retrocessione in League One se non riuscirà a vincere. Attualmente, la squadra ha bisogno di un risultato favorevole per evitare di scendere in terza serie e mantenere le possibilità di salvezza ancora aperte.

Se il Leicester non batterà l’Hulll City martedì sera al King Power Stadium retrocederà aritmeticamente in League One, la terza serie del calcio inglese. La sconfitta contro il Portsmouth ha messo le Foxes a 8 punti dalla dalla salvezza con tre partite fa giocare, compresa questa, dunque il calcolo è molto semplice: a soli dieci. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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