Leicester-Hull martedì 21 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Martedì sera alle 20:45 si gioca al King Power Stadium il match tra Leicester e Hull City. La partita rappresenta una sfida decisiva per il Leicester, che rischia la retrocessione in League One se non riuscirà a vincere. Attualmente, la squadra ha bisogno di un risultato favorevole per evitare di scendere in terza serie e mantenere le possibilità di salvezza ancora aperte.

Se il Leicester non batterà l’Hulll City martedì sera al King Power Stadium retrocederà aritmeticamente in League One, la terza serie del calcio inglese. La sconfitta contro il Portsmouth ha messo le Foxes a 8 punti dalla dalla salvezza con tre partite fa giocare, compresa questa, dunque il calcolo è molto semplice: a soli dieci. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Leicester-Hull (martedì 21 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Hull-Derby (martedì 24 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiDopo un buon periodo di forma l’Hulll City ha segnato il passo, con un solo punto conquistato nelle ultime tre di campionato e la prevedibile... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Pronostico Leicester City-Hull City: analisi e probabili formazioni 21/04/2026 Championship; Pronostico Leicester City-Hull City 21 Aprile 2026: 44ª Giornata di Championship; Pronostico Leicester - Hull City - Quote & Statistiche - 21 aprile 2026, Championship, Inghilterra; Leicester City FC - Hull City AFC Pronostico e confronto quote 21.04.2026. Dieci anni fa il Leicester City volava verso la sua prima e unica vittoria in Premier League. Oggi, contro lo Swansea, ha forse l'ultima, vera, possibilità di fare punti per evitare la clamorosa retrocessione in League One. Cosa è successo alle Foxes per una cadu - facebook.com facebook