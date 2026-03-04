Graduatorie GPS 2026 | sostituisco l’abilitazione in TAB3 Ecco come far comparire il nuovo titolo anche nella GPS sostegno FAQ n 84

Nelle graduatorie GPS 2026, è possibile sostituire l’abilitazione dichiarata come titolo di accesso con un’altra, che garantisce un punteggio superiore in TAB3. La procedura riguarda chi ha già inserito un’abilitazione e desidera aggiornare la propria posizione con un nuovo titolo, anche nel caso di GPS sostegno. La FAQ n. 84 spiega come far comparire il nuovo titolo nella graduatoria.

