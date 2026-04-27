Domenica 26 aprile, nel pomeriggio, sono intervenuti i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco nella roggia Bevarella, situata ad Azzano Decimo. L’intervento è stato avviato a seguito di segnalazioni riguardanti la presenza di sostanze inquinanti nell’affluente del fiume Sile. Le autorità stanno procedendo con i controlli per verificare la natura e la provenienza delle sostanze contaminanti.

È iniziato nel pomeriggio di domenica 26 aprile l'intervento della protezione civile e dei vigili del fuoco la nella roggia Bevarella ad Azzano Decimo. Gli operatori si sono diretti sul posto per contenere lo sversamento di idrocarburi che ha creato seri problemi lungo l'affluente del Sile.Dopo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Notizie correlate

Come proteggersi dalle aggressioni continue delle sostanze inquinanti nell'aria?Ci vogliono prodotti giusti e buone pratiche, che fanno da barriera tra la pelle del viso e gli agenti inquinanti +++dropcap Riscaldamento globale,...

Allarme ambientale a Marina di Eboli: discariche abusive e siti inquinantiTempo di lettura: < 1 minutoUna vera e propria “bomba ecologica” è stata individuata lungo la fascia costiera di Marina di Eboli, in località...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Sostanze inquinanti nell'affluente del Sile: Un grave danno ambientale.

Cos’è questa storia dei PFAS nell’acqua potabileLa pubblicazione di un rapporto dell’organizzazione ambientalista Greenpeace sulla presenza nell’acqua potabile in Italia dei PFAS, sostanze particolarmente resistenti e inquinanti, ha suscitato non ... ilpost.it

Pfas, arriva il decreto per limitare le sostanze inquinanti nell'acqua. Causano tumori e 84 miliardi di danni l'annoArriva un decreto legislativo urgente del governo per limitare i Pfas prodotti dall'industria chimica e che finiscono nelle acque potabili. Sono quei composti poli e perfluoroalchilici, anche noti ... ilmessaggero.it