FdI sul Patto di stabilità evitiamo voli pindarici

Il rappresentante di un partito politico ha dichiarato di preferire che il governo, il Ministero dell’Economia e il Parlamento continuino a lavorare senza fare dichiarazioni eccessive sul Patto di stabilità. Ha aggiunto che, come affermato dalla leader del partito, si dovrebbero evitare discorsi altisonanti o dichiarazioni che possano generare aspettative esagerate. Nessuna altra informazione o commento è stato fornito in merito.

"Io lascerei lavorare il governo, il Mef e il Parlamento e, come ha detto Giorgia Meloni, eviterei voli pindarici o fuochi di artificio. Continuiamo ad attuare il piano quinquennale del governo, che fino ad ora ha portato buoni risultati anche a livello economico. Abbiamo sempre considerato i parametri derivanti dai patti europei come un mezzo e non come un fine e continuiamo a considerarli tali". Lo ha detto all'ANSA il responsabile Economia di FdI Marco Osnato interpellato sulla proposta del leghista Claudio Borghi di inserire nella risoluzione di maggioranza al Dfp anche "l'abbandono del patto di stabilità, eventualmente anche unilaterale, qualora l' Ue non dovesse dare risposte".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - FdI, sul Patto di stabilità evitiamo voli pindarici Notizie correlate Leggi anche: Voli pindarici Bruxelles batta un colpo sul Patto di StabilitàLa crisi energetica non è più un’ipotesi ma un orizzonte concreto per Paesi fragili come l’Italia, che sulla sicurezza delle forniture continua a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Stop al patto di stabilità, Meloni insiste: voto in Parlamento; FdI, sul Patto di stabilità evitiamo voli pindarici; Coffee Break - Puntata del 20/4/2026; Meloni minaccia di sforare i vincoli Ue: Le spese dell’energia fuori dal Patto. FdI, sul patto di stabilità evitiamo voli pindarici'Continuiamo ad attuare il piano quinquennale del governo' ... msn.com Stop al patto di stabilità, Meloni insiste: voto in ParlamentoLa risoluzione sarà in aula giovedì. Sintonia con Parigi. Un documento di FdI: si può attivare la clausola nazionale ... repubblica.it Un Fondo sovrano per rilanciare il risparmio, sospensione del Patto di stabilità, maggior controllo delle spa pubbliche, tassazione degli extraprofitti energetici, focus sui grandi interessi bancari. Parla Giuseppe Conte, che ha un progetto: tornare a Palazzo Chi - facebook.com facebook Stop al patto di stabilità, Meloni insiste: voto in Parlamento x.com