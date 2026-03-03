Milan riecco Cardinale! Il patron torna a San Siro per il derby | uno sguardo sul futuro tra stadio e NBA Europe

Il proprietario dei rossoneri torna a San Siro per il derby. Ha assistito alla partita e ha osservato da vicino le dinamiche in campo. Dopo una lunga assenza, si è mostrato presente allo stadio, facendo visita alla squadra e al pubblico. La sua presenza si inserisce in un momento di attenzione sulle questioni legate allo stadio e al futuro del club.

