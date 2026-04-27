Sora il campione olimpico Massimiliano Rosolino sale in cattedra | La sconfitta è il trampolino per il successo

A Sora, un istituto scolastico ha deciso di adottare un approccio diverso rispetto alle tradizionali narrazioni sul fallimento. Un campione olimpico ha partecipato a un evento scolastico, condividendo il suo pensiero sulla sconfitta come opportunità di crescita. La presenza di questa figura pubblica e le sue parole sono state al centro di un incontro rivolto agli studenti, in un momento in cui si discute di valori e atteggiamenti da adottare di fronte alle difficoltà.

In un’epoca dominata dall'imperativo della performance perfetta e dall'immagine patinata dei social media, l’Istituto Comprensivo 3° di Sora sceglie di andare controcorrente. Lo fa mettendo al centro del dibattito educativo un tema apparentemente insolito: "Il Valore della Sconfitta".L’ospite.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Massimiliano Rosolino a Sora: una giornata tra sport, tecnica e valori. Salto con gli sci, Raimund è il nuovo campione olimpico su trampolino piccolo. Bresadola nei 20Philipp Raimund fa il colpaccio e vince un po’ a sorpresa la gara individuale maschile su trampolino piccolo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Massimiliano Rosolino a Sora: una giornata tra sport, tecnica e valori.; Sora, Massimiliano Rosolino incontra gli studenti e guida la masterclass Sportfly. Sora, Massimiliano Rosolino incontra gli studenti: la sconfitta come occasione di crescitaA Sora Massimiliano Rosolino ha incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo 3° per parlare del valore della sconfitta e della crescita personale. sora24.it Il campione di nuoto Massimiliano Rosolino incontra i ragazzi delle scuoleIl campione Massimiliano Rosolino a Sora: una giornata tra sport, tecnica e valori. La giornata di Rosolino nella città Volsca ha avuto inizio questa mattina all’Auditorium Baronio. Qui, il campione d ... ciociariaoggi.it Massimiliano Rosolino sarà a Sora il 27 aprile per una giornata dedicata a sport e formazione. Il campione olimpico incontrerà gli studenti per parlare del valore della sconfitta e guiderà una masterclass tecnica per gli atleti Sportfly. L’iniziativa punta a trasmett - facebook.com facebook