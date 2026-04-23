Massimiliano Rosolino a Sora | una giornata tra sport tecnica e valori

Lunedì 27 aprile, presso il Centro Sportivo Sportfly a Sora, si svolgerà un evento dedicato al nuoto con la presenza di Massimiliano Rosolino. Il campione olimpico incontrerà appassionati e atleti, condividendo momenti dedicati alla tecnica e ai valori dello sport. La giornata si svolgerà tra esercizi pratici e incontri, offrendo un’occasione per conoscere da vicino una delle figure più rappresentative del nuoto italiano e internazionale.

Il nuoto d’autore approda a Sora. Lunedì 27 aprile, il Centro Sportivo Sportfly avrà l’onore di ospitare una delle leggende indiscusse del nuoto italiano e mondiale: il campione olimpico Massimiliano Rosolino. IL CUORE DELL’EVENTO: LA MASTERCLASS TECNICA Il momento più atteso della giornata sarà.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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