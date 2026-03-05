Sondrio donna minacciata e perseguitata dall' ex compagno cos' è un ammonimento

A Sondrio due uomini sono stati ammoniti per aver perseguitato l’ex compagna e la sorella, con comportamenti che hanno causato timore e disagio. Le autorità hanno adottato misure preventive per proteggere le vittime e prevenire ulteriori episodi di violenza. L’episodio si aggiunge a un quadro di interventi per garantire la sicurezza di chi si trova in situazioni di minaccia.

Due provvedimenti di ammonimento sono stati emessi dal Questore nei confronti di altrettanti uomini residenti in provincia di Sondrio, accusati di atti persecutori e molestie nei confronti di una ex compagna e di una sorella. Le misure sono state adottate per offrire una tutela immediata alle vittime, costrette a vivere in uno stato di ansia e paura. I provvedimenti a Sondrio Il primo caso: molestie e stalking contro l'ex compagna Il secondo caso: persecuzioni e aggressioni ai danni della sorella L'importanza della denuncia e il ruolo della Polizia I provvedimenti a Sondrio Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore della provincia di Sondrio ha recentemente adottato due misure di prevenzione in materia di atti persecutori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

