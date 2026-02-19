Mi vendicherò scatta l' ammonimento del questore al marito con la pistola a salve nel cassetto

Il Questore di Perugia ha ammonito un uomo che aveva minacciato la moglie con una pistola a salve, alimentando un clima di paura in famiglia. La minaccia si è verificata dopo che l’uomo aveva dichiarato:

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria conferma il provvedimento: "misura di prevenzione con funzione dissuasiva" Minacce con una pistola, anche se finta, e un clima di terrore in famiglia. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha respinto il ricorso di un uomo che chiedeva l'annullamento del provvedimento di ammonimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Perugia per violenza domestica. Una vicenda complessa, che intreccia una relazione finita male, un figlio neonato e il ritrovamento in casa di un'arma "scenica" con 48 colpi a salve. La vicenda inizia con la querela presentata dalla moglie, all'epoca dei fatti ancora convivente, nei confronti del marito.