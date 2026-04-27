Sondaggio Tg La7 Fratelli d’Italia scende e Pd stabile

Un recente sondaggio Swg, diffuso dal Tg La7, mostra un calo di consensi per Fratelli d’Italia, mentre il Partito Democratico rimane stabile. Il Movimento 5 Stelle registra un aumento dei voti rispetto alla precedente rilevazione. I dati si riferiscono alle intenzioni di voto in vista di eventuali elezioni in Italia e sono stati comunicati oggi.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia giù, il Pd fermo, il Movimento 5 Stelle sale. Succede di tutto sul podio del sondaggio Swg che oggi, per il Tg La7, definisce le intenzioni di voto in Italia in caso di elezioni. Rispetto alla scorsa settimana, secondo i dati, Fratelli d'Italia cede lo 0,2%. Il partito di Giorgia Meloni scende al 29,1% e vede diminuire il vantaggio sul Pd della segretaria Elly Schlein: i dem sono stabili al 21,6%. Cresce leggermente il M5S di Giuseppe Conte, che passa dal 12,4% al 12,5%. Scende Forza Italia, che cede lo 0,1% e ora vale il 7,7%. Nessuna variazione per Verdi e Sinistra, che rimangono al 6,7% e si allontanano dalla Lega, che lascia sul terreno lo 0,3% e si attesta al 6,2%.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sondaggio SWG per il Tg La7: Fratelli d’Italia stabile al 29,4%, cresce il M5S

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Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cala. Pd e M5S crescono x.com