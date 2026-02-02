Sondaggio Swg la Lega scivola più di tutti | l’effetto Vannacci sul calo leghista Renzi e Calenda in recupero | tutti i dati

La Lega perde più di tutti nei sondaggi. Secondo l’ultimo rilevamento di Swg per TgLa7, il partito di Matteo Salvini ha registrato il calo più forte di consensi rispetto agli altri. La scivolata arriva in un momento in cui Renzi e Calenda mostrano segnali di recupero. La crescita dei loro elettori sembra indicare una certa mobilitazione nel centrodestra e nel centro. La situazione politica si fa più incerta, con gli umori degli italiani che cambiano rapidamente.

È la Lega il partito che registra il calo più importante di consensi, secondo l’ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7. Per tutte le altre forza politica, la settimana sembra essere trascorsa senza particolari scossoni. Fratelli d’Italia cresce dello 0,1% e si porta ora al 31,3%. Si allontana di un decimale di punto il Partito democratico, al 22,5%. Stessa sorte per il M5s, calato al 12%. Invariato invece il dato di Forza Italia, che resta all’8,2%. Cede terreno il partito di Matteo Salvini, sull’onda delle polemiche interne e i venti di scissione da parte del generale Roberto Vannacci. La Lega cede lo 0,3% e non va oltre il 7,7%.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Vannacci Lega

Secondo l'ultimo sondaggio Swg, i consensi per Meloni e Conte registrano una leggera diminuzione, mentre il Partito Democratico e la Lega mostrano segni di crescita.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Sondaggi politici SWG: Fratelli d’Italia resta sopra il 31%, cresce il PD; Sondaggi politici, M5S scende ancora. Bene FdI e Pd, la Lega tallona Forza Italia; Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 27 gennaio 2026, Meloni e FdI bene come Schlein e il Pd: giù M5S e FI; Sondaggio SWG per TG La7 del 26 gennaio 2026: FdI e PD in crescita, M5S in calo.

Sondaggio Swg, la Lega scivola più di tutti: l’effetto Vannacci sul calo leghista. Renzi e Calenda in recupero: tutti i datiNessuno scossone per i partiti principali: Escluso il Carroccio, alle prese con le presunte minacce di scissione da parte dell'ex generale oggi al Parlamento europeo. Come sono cambiati gli orientamen ... open.online

Sondaggio SWG per TG La7: FdI sopra il 31%, PD in crescita, M5S e Lega in caloLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Fratelli d’Italia ha un vantaggio enorme che continua a crescere, ma gli alleati perdono terreno. Ecco i risultati del nuovo sondaggio politico di Swg: https://fanpa.ge/0taqW - facebook.com facebook