Vannacci al 3,6% | i voti da Lega e FdI e quell’attenzione dal resto del centrodestra Cosa dice l’ultimo sondaggio Swg

Vannacci ottiene il 3,6% dei voti grazie ai sostegni di Lega e FdI, attirando anche l’interesse degli altri partiti del centrodestra. Il sondaggio Swg di questa sera, 16 febbraio, mostra un aumento nelle intenzioni di voto rispetto alle settimane precedenti. La rilevazione rivela come il nome di Vannacci si stia consolidando tra gli elettori, con una crescita evidente rispetto ai mesi scorsi.

Il sondaggio di Swg di questa sera, 16 febbraio, conferma al rialzo la valutazione positiva delle scorse settimane. Se una settimana fa Futuro nazionale veniva dato poco sotto il 3%, ora dice l’agenzia con sede a Trieste, la valutazione si è spostata verso l’alto, al 3,6%. Un andamento in costante crescita che non sembra essere intaccato, anzi, dalle prime uscite pubbliche del partito che alla Camera vanta una componente (all’interno del misto) di tre parlamentari e che la scorsa settimana, dopo aver dato battaglia sul decreto Ucraina, ha deciso comunque di non far mancare il proprio voto di fiducia al governo sul testo che invia armi e aiuti militari a Kiev (pur votando no al contenuto del provvedimento).🔗 Leggi su Open.online

La lista di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, raccoglie il 4% dei voti secondo un sondaggio di YouTrend.

