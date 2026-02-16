Vannacci al 3,6% | i voti da Lega e FdI e quell’attenzione dal resto del centrodestra Cosa dice l’ultimo sondaggio Swg
Vannacci ottiene il 3,6% dei voti grazie ai sostegni di Lega e FdI, attirando anche l’interesse degli altri partiti del centrodestra. Il sondaggio Swg di questa sera, 16 febbraio, mostra un aumento nelle intenzioni di voto rispetto alle settimane precedenti. La rilevazione rivela come il nome di Vannacci si stia consolidando tra gli elettori, con una crescita evidente rispetto ai mesi scorsi.
Il sondaggio di Swg di questa sera, 16 febbraio, conferma al rialzo la valutazione positiva delle scorse settimane. Se una settimana fa Futuro nazionale veniva dato poco sotto il 3%, ora dice l’agenzia con sede a Trieste, la valutazione si è spostata verso l’alto, al 3,6%. Un andamento in costante crescita che non sembra essere intaccato, anzi, dalle prime uscite pubbliche del partito che alla Camera vanta una componente (all’interno del misto) di tre parlamentari e che la scorsa settimana, dopo aver dato battaglia sul decreto Ucraina, ha deciso comunque di non far mancare il proprio voto di fiducia al governo sul testo che invia armi e aiuti militari a Kiev (pur votando no al contenuto del provvedimento).🔗 Leggi su Open.online
Lega: sondaggio Izi, 'bacino potenziale Vannacci 4,9%, voti possibili in arrivo soprattutto da Fdi'
Vannacci,sondaggio YouTrend: Futuro Nazionale al 4%, toglie piu’voti a Fdi che a Lega
La lista di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, raccoglie il 4% dei voti secondo un sondaggio di YouTrend.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sondaggio elezioni, effetto Vannacci e coalizioni più vicine: come cambia il voto oggi; Che cosa dicono i primi sondaggi sul partito di Vannacci; Vannacci, lite sul simbolo di Futuro Nazionale: Era di mio marito, non glielo cediamo. E due deputati della Lega vanno con l'ex generale; Sondaggio SWG: Futuro Nazionale di Vannacci debutta al 3,3%, Fratelli d’Italia in calo dell'1,2%.
Vannacci al 3,6%: i voti da Lega e FdI e quell’attenzione dal resto del centrodestra. Cosa dice l’ultimo sondaggio SwgSecondo i dati raccolti dall'agenzia di sondaggi, la metà degli elettori di centrodestra è favorevole all'ingresso in coalizione ... open.online
Ultimi sondaggi politici, Termometro Politico: Vannacci al 3,6%, FdI in lieve caloSondaggi, nuova rilevazione di Termometro Politico sulle intenzioni di voto: si registra un leggero arretramento di Fratelli d’Italia, mentre si consolidano ... thesocialpost.it
L'addio di Vannacci fa crollare la Lega nei sondaggi: Forza Italia guadagna voti e la stacca - facebook.com facebook