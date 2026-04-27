Sondaggi politici un italiano su due boccia il decreto Sicurezza | dubbi anche tra gli elettori di Forza Italia

Un’indagine svolta da Onu Numbers rivela che il 52,5% degli italiani giudica il decreto sicurezza come un fallimento rispetto alle politiche adottate in passato. La maggioranza degli intervistati esprime dubbi sulla efficacia delle misure introdotte, e anche tra gli elettori di Forza Italia si registrano opinioni negative sul provvedimento. I risultati mostrano come il decreto sia ancora al centro di discussioni e opinioni contrastanti nel paese.

Secondo la rilevazione Onu Numbers, il 52,5% degli italiani ritiene che il nuovo decreto sicurezza dimostri il fallimento delle misure precedenti. Critiche forti nell'opposizione, ma segnali di malcontento emergono anche dentro la maggioranza, soprattutto in Forza Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Referendum, il No sorpassa il Sì: “Tra gli elettori di Forza Italia uno su 5 voterà contro”A un mese esatto dal referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, il No ha ormai sorpassato il Sì nelle intenzioni di voto degli italiani. Sondaggi politici: calano Forza Italia e Lega, bene il M5sLa rilevazione settimanale di Swg per il Tg La7 sulle intenzioni di voto degli italiani fotografa un quadro relativamente stabile. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sondaggi, la supermedia del 17 aprile 2026. Calo Forza Italia, crescono PD e FdI; Sondaggi politici: è testa a testa tra centrodestra e campo largo; Sondaggi politici, effetto Trump su Meloni? Centrodestra e campo largo alla pari: Azione e Vannacci essenziali per il voto 2027; Campo largo, oggi Conte davanti a Schlein per le primarie: il risultato dell’ultimo sondaggio di Only Numbers. Sondaggi politici: le intenzioni di voto ad un mese dalle elezioni comunali, tutti i DATI ed i DETTAGLIIl nuovo sondaggio Termometro Politico sulle intenzioni di voto restituisce una fotografia aggiornata degli equilibri tra i partiti italiani, confermando una struttura politica ormai consolidata ma co ... strettoweb.com Sondaggi politici, il centrodestra supera il campo largo: FdI, Lega e FI recuperano terrenoIl centrodestra supera il campo largo nell’ultimo sondaggio dell’Agenzia Dire-Tecnè. FdI, Lega e FI recuperano terreno mentre Vannacci resta stabile. Lieve aumento anche per il Pd. Ecco tutti i ... fanpage.it Tensione al corteo del 25 aprile a Milano: Giovani di Forza Italia insultati e allontanati. - facebook.com facebook 25 aprile tra Bella ciao e Fischia il vento, i giovani di Forza Italia fuori dal corteo x.com