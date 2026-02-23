Referendum il No sorpassa il Sì | Tra gli elettori di Forza Italia uno su 5 voterà contro

Il voto contrario alla riforma dell’ordinamento giudiziario supera il sostegno al Sì, con un elettore di Forza Italia su cinque che intende votare No. La causa principale deriva dalla crescente insoddisfazione verso le modifiche proposte, che molti giudicano rischiose per l’indipendenza della magistratura. Quasi un mese prima del referendum, le intenzioni di voto si consolidano e mostrano un’indicazione chiara tra gli elettori. La campagna elettorale entra nel vivo con questa tendenza evidente.

A un mese esatto dal referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, il No ha ormai sorpassato il Sì nelle intenzioni di voto degli italiani. Lo afferma Roberto Weber, presidente dell’Istituto di sondaggi Ixè, in un’intervista al quotidiano Il Centro. In particolare, secondo le ultime dell’istituto rilevazioni, con un tasso di affluenza stimato tra il 40 e il 45% le schede con segno contrario alla riforma Nordio oscillerebbero tra il 52% e il 54%, mentre le favorevoli sarebbero tra il 46% e il 48%. Sorprendentemente, Weber registra “una maggiore compattezza del fronte del No rispetto a quello del Sì”: tra i favorevoli alla separazione delle carriere si riscontra “più frammentazione e, soprattutto, una maggiore propensione a rimanere a casa i giorni del voto”. 🔗 Leggi su Tpi.it

Referendum giustizia, un clamoroso sondaggio: 2 elettori M5s su 3 orientati verso il "Sì"Un recente sondaggio evidenzia che circa due elettori su tre del Movimento 5 Stelle sono orientati a votare

Il Nobel Parisi voterà no al referendum: "Prima di essere uno scienziato sono un cittadino"Il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi ha annunciato il suo voto contrario al referendum sulla riforma della giustizia promossa dal governo Meloni.

